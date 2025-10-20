法定貨幣才是債務！橋水基金達利歐：黃金是最成熟貨幣 未配置或低配都犯了戰略錯誤
鉅亨網編譯陳韋廷
近日，橋水基金創辦人達利歐在社群媒體上分享對黃金的深入思考，顛覆多數人對這項資產的傳統認知。
達利歐指出，多數人的誤解在於將黃金視為普通金屬，卻把法定貨幣當作「真實貨幣」，實則法定貨幣本質是債務，而黃金才是最古老、最成熟的貨幣形式。黃金像現金一樣具備購買力，長期實際回報率約 1.2%，卻不會被央行無限印刷貶值。
當市場泡沫破裂、國家信用體系崩塌（如債務違約或衝突），黃金作為「非法定貨幣」的價值就會凸顯。黃金無需創造債務就能完成交易，還能直接清償債務，是對沖股票、債券風險的「終極保單」。
在達利歐看來，黃金是「最穩健的根本性投資」，而非商品。跟白銀（工業需求驅動、波動大）、鉑金（用途限制）或通膨保值債券（本質仍是債務，依賴政府信用）相比，黃金的獨特性在於「普遍接受度」與「穩定性」，黃金是全球央行第二大儲備貨幣，歷史上 80% 的法定貨幣已消失或大幅貶值，黃金的風險遠低於任何政府債務。
關於配置，達利歐建議說：「歷史數據顯示，15% 的黃金部位能提供最適收益風險比。若想維持此比例又不犧牲預期收益，可將黃金作為組合疊加，或對整體組合適當加槓桿。」
至於戰術擇時，達利歐提醒普通投資人無需嘗試，黃金的核心價值是「長期對沖」。
更關鍵的是，黃金正取代美債成為新的「無風險資產」。當債務過度時，政府只有「違約或貶值」兩個選擇，而黃金的「非債務屬性」，使其成為央行與機構投資者的「終極儲備」。
對一般人而言，持有黃金不是為了短期漲價，而是為了在股債雙殺、信用崩塌時，守住財富的「最後一道防線」。
