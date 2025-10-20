〈走進中國〉大學生回爐讀技校？多省發文鼓勵開設大學生技師班

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-20 04:00

中國大學生畢業回爐讀技校的現象越來越多。多省提出政策，鼓勵技工院校開設大學生技師班，促進高品質就業。

中國大學生畢業回爐讀技校的現象越來越多。（圖：Shutterstock）

剛剛過去的 2025 年秋季開學季，全國多地技工院校迎來一批大學生。

廣東省人力資源和社會保障廳發布的《廣東省深化技師學院學制技師培養改革試點工作方案》，提出要探索廣東技師學院學制技師培養新路徑、新模式，擴大高技能人才培養規模。

《廣東省深化技師學院學制技師培養改革試點工作方案》提到面向大學生或研究生畢業起點的 1 年制學制技師，意味著大學生或研究生畢業也可以到技師學院就讀學制技師。

9 月 16 日，廣州市公用事業技師學院舉行 2025 年大學起點預備技師班開學典禮，這是學院面向大學畢業生在全省率先開設的預備技師培養項目，代表學院在技能人才培養模式上實現創新突破。

《第一財經》指出，大學生回爐讀技校的背後，是部分大學人才培養與職業市場需求之間出現錯位，也是就業市場結構性矛盾越加凸顯。

對很多大學及以上的畢業生而言，理論水準較高，技能操作卻是短板，與企業對一線技能型人才的需求形成結構性矛盾。

隨著中國產業轉型升級，當前產業正加快向高端化、智慧化、綠色化邁進，更加需要大量既有較高理論水準又具備嫻熟技能的高素質技能人才。

此前，青島市技師學院曾面向青島市 133 家企業展開人才需求調查。結果顯示，49.62% 受訪企業表示，擁有「高學歷 + 高技能」型員工的比率不足 30%，79.7% 企業對大學生技能提升表示認可。

華南一家跨境電商企業負責人孫先生說，隨著產業轉型升級，企業需要越來越多複合型人才，既要有很強技術技能，也要有扎實理論知識基礎。

根據媒體 2024 年初報導，廣東嶺南職業技術學院統計，「近兩年，學院招收『回爐』考取技術技能證書的大學及以上畢業生累計超過 150 人」。大部分為非 985、211 大學畢業生，但也不乏一些碩士、博士研究生以及 985 畢業生。

多名回爐畢業生表示，技能學習可以給他們的職業生涯拓展新空間。

有媒體評論，本科生回爐職校，從來不是學歷降級，而是能力升級的主動選擇；這不僅是教育回歸以人為本初心的鮮活體現，更是個人主動擁抱終身成長、社會優化人才供給結構的寫照。

在畢業生個人選擇之外，越來越多大學生回爐讀技校，也說明大學需要加快改變，更好適應市場需求變化。