今年進口車降價恐不易 汽車公會透露：美製車除外、稅率將維持17.5%

美台關稅談判受近期川習會、APEC 會議，外界預期「暫時性」關稅在本 (10) 月底前難談成，目前汽車貨物稅雖減徵，但購車消費者觀望進口車降價濃厚，也造成國內車市買氣不佳。商業總會監事、汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村則表示，除了美製車以外的進口車，今 (2025) 年度的進口稅稅率，將維持在 17.5%。

商業總會監事、汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

劉錦村受訪時表示，本 (10) 月上旬時，行政院的關稅談判團隊，曾與國內民間產業的 50 幾位的行政院顧問開會，商討關稅現況影響，他得到行政院副院長鄭麗君的回應，認為最後無論台美底定稅率為多少，除了美系車廠外，其他歐、日韓等進口車的關稅，仍將維持在 17.5%。

‌



劉錦村進一步指出，主要是政府談判希望把汽車整車、零組件與半導體晶片一併納入「232 條款」管轄內，作為台美談判協議，美系車未來有望降價，幅度估計不大。但其他歐日韓的進口車關稅不受關稅調整，進口車仍需繳 17.5% 關稅，也代表進口車價格在今年內，將不會出現降價空間。

劉錦村表示，目前看來即便貨物稅減徵效果不大，也無帶動進口車銷售的成效，加上美系進口車每年銷售僅約千分之一左右，對台灣整體車市影響不大，歐日韓的進口車價，降價空間也有限。

另今年截至 9 月底止，台灣總車市累積銷量僅 29.61 萬輛、年減 13.9%，儘管貨物稅減徵已通過，車商也逐步開出優惠，但消費者購車態度仍淡，也讓進口的車商業績慘淡。