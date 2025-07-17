鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估上修至16.38元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.1元上修至16.38元，其中最高估值16.9元，最低估值15.88元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.9(16.3)
|19.1
|21.75
|17.5
|最低值
|15.88(15.88)
|18.2
|20.1
|17.5
|平均值
|16.34(16.11)
|18.68
|20.77
|17.5
|中位數
|16.38(16.1)
|18.67
|20.55
|17.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|96.92億
|101.67億
|105.86億
|最低值
|95.62億
|99.43億
|102.08億
|平均值
|96.28億
|100.32億
|103.66億
|中位數
|96.33億
|100.34億
|103.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.94
|13.81
|11.59
|15.85
|14.71
|營業收入
|61.01億
|59.77億
|84.32億
|122.49億
|131.35億
詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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