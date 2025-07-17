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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估上修至16.38元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.1元上修至16.38元，其中最高估值16.9元，最低估值15.88元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.9(16.3)19.121.7517.5
最低值15.88(15.88)18.220.117.5
平均值16.34(16.11)18.6820.7717.5
中位數16.38(16.1)18.6720.5517.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值96.92億101.67億105.86億
最低值95.62億99.43億102.08億
平均值96.28億100.32億103.66億
中位數96.33億100.34億103.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.9413.8111.5915.8514.71
營業收入61.01億59.77億84.32億122.49億131.35億

詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTB

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