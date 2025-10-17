鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉信理財(SCHW-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為113.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對嘉信理財(SCHW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.69元上修至4.79元，其中最高估值4.89元，最低估值4.42元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.89(4.8)5.876.997.77
最低值4.42(4.42)5.095.97.15
平均值4.75(4.68)5.536.477.34
中位數4.79(4.69)5.526.437.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值239.25億269.63億302.18億305.94億
最低值234.37億249.07億269.19億297.35億
平均值236.99億258.72億282.27億301.07億
中位數237.20億258.64億282.38億300.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.122.833.502.542.99
營業收入121.09億189.96億223.07億255.21億259.99億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉信理財(SCHW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

