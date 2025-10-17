鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉信理財(SCHW-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為113.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對嘉信理財(SCHW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.69元上修至4.79元，其中最高估值4.89元，最低估值4.42元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.89(4.8)
|5.87
|6.99
|7.77
|最低值
|4.42(4.42)
|5.09
|5.9
|7.15
|平均值
|4.75(4.68)
|5.53
|6.47
|7.34
|中位數
|4.79(4.69)
|5.52
|6.43
|7.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|239.25億
|269.63億
|302.18億
|305.94億
|最低值
|234.37億
|249.07億
|269.19億
|297.35億
|平均值
|236.99億
|258.72億
|282.27億
|301.07億
|中位數
|237.20億
|258.64億
|282.38億
|300.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.12
|2.83
|3.50
|2.54
|2.99
|營業收入
|121.09億
|189.96億
|223.07億
|255.21億
|259.99億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉信理財(SCHW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
