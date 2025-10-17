鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國合眾銀行(USB-US)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為54.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國合眾銀行(USB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.4元上修至4.51元，其中最高估值4.58元，最低估值4.34元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.58(4.45)5.155.85
最低值4.34(4.32)4.64.95
平均值4.49(4.4)4.895.46
中位數4.51(4.4)4.95.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值286.56億302.14億316.54億
最低值281.35億293.55億309.72億
平均值284.72億297.93億312.86億
中位數284.87億298.30億313.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.065.103.693.273.79
營業收入227.65億217.84億274.02億400.29億423.61億

詳細資訊請看美股內頁：
美國合眾銀行(USB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

