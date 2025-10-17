鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國合眾銀行(USB-US)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國合眾銀行(USB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.4元上修至4.51元，其中最高估值4.58元，最低估值4.34元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.58(4.45)
|5.15
|5.85
|最低值
|4.34(4.32)
|4.6
|4.95
|平均值
|4.49(4.4)
|4.89
|5.46
|中位數
|4.51(4.4)
|4.9
|5.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|286.56億
|302.14億
|316.54億
|最低值
|281.35億
|293.55億
|309.72億
|平均值
|284.72億
|297.93億
|312.86億
|中位數
|284.87億
|298.30億
|313.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.06
|5.10
|3.69
|3.27
|3.79
|營業收入
|227.65億
|217.84億
|274.02億
|400.29億
|423.61億
詳細資訊請看美股內頁：
美國合眾銀行(USB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
