鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國合眾銀行(USB-US)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為52.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國合眾銀行(USB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.3元上修至4.37元，其中最高估值4.45元，最低估值4.23元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.45(4.45)
|4.9
|5.4
|最低值
|4.23(4.16)
|4.44
|5.06
|平均值
|4.36(4.32)
|4.76
|5.26
|中位數
|4.37(4.3)
|4.78
|5.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|286.29億
|300.86億
|317.48億
|最低值
|281.51億
|291.31億
|303.94億
|平均值
|283.62億
|296.83億
|310.47億
|中位數
|283.61億
|296.74億
|309.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.06
|5.10
|3.69
|3.27
|3.79
|營業收入
|227.65億
|217.84億
|274.02億
|400.29億
|423.61億
詳細資訊請看美股內頁：
美國合眾銀行(USB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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