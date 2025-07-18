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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國合眾銀行(USB-US)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國合眾銀行(USB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.3元上修至4.37元，其中最高估值4.45元，最低估值4.23元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.45(4.45)4.95.4
最低值4.23(4.16)4.445.06
平均值4.36(4.32)4.765.26
中位數4.37(4.3)4.785.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值286.29億300.86億317.48億
最低值281.51億291.31億303.94億
平均值283.62億296.83億310.47億
中位數283.61億296.74億309.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.065.103.693.273.79
營業收入227.65億217.84億274.02億400.29億423.61億

詳細資訊請看美股內頁：
美國合眾銀行(USB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUSB

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