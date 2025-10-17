鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為8.39元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.07元，其中最高估值1.62元，最低估值0.7元，預估目標價為8.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.62(1.93)
|1.55
|1.47
|1.08
|最低值
|0.7(0.7)
|0.65
|0.62
|1.08
|平均值
|1.12(1.23)
|1.13
|1.1
|1.08
|中位數
|1.07(1.17)
|1.17
|1.15
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|295.01億
|298.79億
|306.37億
|249.90億
|最低值
|237.31億
|234.19億
|240.88億
|249.90億
|平均值
|267.32億
|261.71億
|267.09億
|249.90億
|中位數
|264.00億
|267.23億
|269.70億
|249.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|營業收入
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
