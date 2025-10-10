search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為8.39元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元下修至1.17元，其中最高估值1.93元，最低估值0.7元，預估目標價為8.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.93(1.93)1.721.471.08
最低值0.7(0.7)0.650.761.08
平均值1.25(1.27)1.241.191.08
中位數1.17(1.22)1.241.271.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值295.01億298.79億306.37億249.90億
最低值237.31億234.19億240.88億249.90億
平均值267.32億261.71億267.09億249.90億
中位數264.00億267.23億269.70億249.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.222.033.612.141.78
營業收入138.38億215.80億292.61億284.66億309.51億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

