search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估上修至10.8元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.36元上修至10.8元，其中最高估值12元，最低估值10.22元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12(12)15.0618.917.7
最低值10.22(9.5)11.911.5214.7
平均值10.77(10.37)1314.6916.43
中位數10.8(10.36)12.914.2116.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值593.57億658.45億699.71億712.30億
最低值584.15億607.61億639.36億695.30億
平均值591.65億638.89億679.95億703.80億
中位數592.04億639.54億683.17億703.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-25.30-6.102.237.899.45
營業收入153.55億246.34億449.55億537.17億570.63億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUAL

相關行情

台股首頁我要存股
聯合航空控股98.19-5.63%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty