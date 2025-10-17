鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估上修至10.8元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.36元上修至10.8元，其中最高估值12元，最低估值10.22元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12(12)
|15.06
|18.9
|17.7
|最低值
|10.22(9.5)
|11.9
|11.52
|14.7
|平均值
|10.77(10.37)
|13
|14.69
|16.43
|中位數
|10.8(10.36)
|12.9
|14.21
|16.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|593.57億
|658.45億
|699.71億
|712.30億
|最低值
|584.15億
|607.61億
|639.36億
|695.30億
|平均值
|591.65億
|638.89億
|679.95億
|703.80億
|中位數
|592.04億
|639.54億
|683.17億
|703.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-25.30
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|營業收入
|153.55億
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
