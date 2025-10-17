鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-17 18:14

加密貨幣再遭重擊：比特幣避險光環失靈 市場擔憂信貸危機擴大(圖:shutterstock)

這種原先被譽為「區塊鏈時代的數位黃金」、用來對抗市場動盪的加密貨幣，周五 (17 日) 價格持續下滑。根據數據顯示，比特幣一度下跌達 3%，跌破 105000 美元大關。市值第二大的以太幣也跌破 3800 美元，目前已從 8 月高峰回落超過 20%。

此輪拋售潮發生在比特幣於 10 月 6 日創下 12.6 萬美元的歷史新高後僅僅幾天。由於不斷升級的美中貿易緊張局勢，引發了超過 190 億美元的清算事件，波及了大多數主要代幣。

在拋售期間，與全球最大加密貨幣交易所相關的幣安代幣 (BNB) 周五暴跌了 11%。分析師指出，由於用戶遭遇技術故障和價格差異，幣安交易所成為 10 月 10 日和 11 日創紀錄清算潮的關鍵推動因素。幣安隨後向客戶和企業提供了近 6 億美元的賠償。

恐慌情緒在市場蔓延，在避險情緒席捲之下，投資者周四從美國上市的比特幣和以太幣 ETF 中淨撤回了 5.93 億美元。同時，在加密衍生性商品平台 Deribit 上，比特幣的賣權 / 買權比率，在過去 24 小時內升至 1.33，這強烈訊號顯示投資者正積極對沖，以防範價格進一步下跌。

比特幣的表現尤其令人失望，因為傳統避風港資產如黃金和白銀仍在持續創下新高。Bitwise 首席投資長 Matthew Hougan 表示，加密貨幣「更像是煤礦中的金絲雀」，暗示市場正因為新興的信貸擔憂而處於緊張狀態。本周，First Brands Group 和 Tricolor Holdings 的倒閉，加上 Zions Bancorp 和 Western Alliance 的欺詐相關沖銷，已重新引發了對隱藏信貸損失的擔憂。

儘管市場難以實現持久復甦，但包括 Kraken、Circle、BitGo 和 Ripple 在內的大型業者，仍在積極深入受監管的金融領域。這些業者正尋求信託執照、支付通道和卡片產品。