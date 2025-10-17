兩大指標拉響警報！比特幣看跌期權溢價+礦工轉5.1萬枚 專家：歷史數據顯示是大跌前兆
鉅亨網編譯陳韋廷
根據《Cointelegraph》報導，交易員正透過選擇權市場對沖潛在跌勢，比特幣 (BTC) 30 天選擇權 delta skew 指標已攀升至 10% 以上，顯著高於 - 6% 至 + 6% 的中性區間，顯示專業交易員正溢價購買看跌選擇權對沖下跌風險。
另據 Deribit 交易所數據，看跌選擇權交易量在周四 (16 日) 較買權高出 50%，創 30 多天來新高，市場避險情緒明顯升溫。
此外，礦工動向更添不確定性。根據 CryptoQuant 數據，自上周四 (9 日) 起一周以來，礦工地址向幣安交易所轉入約 5.1 萬枚比特幣，價值超 57 億美元，為去年 7 月來單周最大流入規模，其中上周六 (11 日) 單日存入逾 1.4 萬枚，緊接著「幣圈大爆倉」事件後。
歷史數據顯示，礦工大規模向交易所轉移比特幣常預示著拋售壓力。儘管可能存在抵押或融資等其他原因，但過往經驗顯示，礦工從「持有」轉向「出售」往往伴隨價格回調。
兩大指標同步惡化，直接考驗比特幣價格支撐位。比特幣周四一度跌至 10.76 萬美元，衍生性商品市場與礦工行為的共振，凸顯市場對短期下行風險的擔憂。
分析師指出，選擇權市場看跌押注激增與礦工資金流入交易所，共同指向市場情緒轉向謹慎，若後續風險持續釋放，比特幣恐面臨更大波動。
