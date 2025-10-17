兩大指標拉響警報！比特幣看跌期權溢價+礦工轉5.1萬枚 專家：歷史數據顯示是大跌前兆

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 10:20

全球最大加密貨幣比特幣價格近期劇烈波動之際，選擇權市場與礦工鏈上活動兩大關鍵指標同步發出下行風險警示。

（圖：Shutterstock）

根據《Cointelegraph》報導，交易員正透過選擇權市場對沖潛在跌勢，比特幣 (BTC) 30 天選擇權 delta skew 指標已攀升至 10% 以上，顯著高於 - 6% 至 + 6% 的中性區間，顯示專業交易員正溢價購買看跌選擇權對沖下跌風險。

另據 Deribit 交易所數據，看跌選擇權交易量在周四 (16 日) 較買權高出 50%，創 30 多天來新高，市場避險情緒明顯升溫。

此外，礦工動向更添不確定性。根據 CryptoQuant 數據，自上周四 (9 日) 起一周以來，礦工地址向幣安交易所轉入約 5.1 萬枚比特幣，價值超 57 億美元，為去年 7 月來單周最大流入規模，其中上周六 (11 日) 單日存入逾 1.4 萬枚，緊接著「幣圈大爆倉」事件後。