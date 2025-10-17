search icon



盤後速報 - 中信臺灣智慧50(00912)次交易(20)日除息0.3元，參考價20.62元

鉅亨網新聞中心


中信臺灣智慧50(00912-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為20.62元，相較今日收盤價20.92元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.43%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 20.92 0.3 1.43% 0.0
2025/07/16 18.61 0.16 0.86% 0.0
2025/04/18 16.31 0.2 1.23% 0.0
2025/01/17 19.31 0.39 2.02% 0.0
2024/10/17 20.45 0.66 3.23% 0.0

