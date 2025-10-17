盤後速報 - 中信臺灣智慧50(00912)次交易(20)日除息0.3元，參考價20.62元
鉅亨網新聞中心
中信臺灣智慧50(00912-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為20.62元，相較今日收盤價20.92元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.43%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|20.92
|0.3
|1.43%
|0.0
|2025/07/16
|18.61
|0.16
|0.86%
|0.0
|2025/04/18
|16.31
|0.2
|1.23%
|0.0
|2025/01/17
|19.31
|0.39
|2.02%
|0.0
|2024/10/17
|20.45
|0.66
|3.23%
|0.0
