鉅亨速報

盤後速報 - FT臺灣Smart(00905)次交易(20)日除息0.25元，參考價16.49元

鉅亨網新聞中心


FT臺灣Smart(00905-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為16.49元，相較今日收盤價16.74元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 16.74 0.25 1.49% 0.0
2025/07/16 13.95 0.1 0.72% 0.0
2025/04/18 11.61 0.05 0.43% 0.0
2024/10/22 14.44 0.32 2.22% 0.0
2024/07/16 15.55 0.37 2.38% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

FT臺灣Smart16.74-1.01%

