盤後速報 - FT臺灣Smart(00905)次交易(20)日除息0.25元，參考價16.49元
鉅亨網新聞中心
FT臺灣Smart(00905-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為16.49元，相較今日收盤價16.74元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.49%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|16.74
|0.25
|1.49%
|0.0
|2025/07/16
|13.95
|0.1
|0.72%
|0.0
|2025/04/18
|11.61
|0.05
|0.43%
|0.0
|2024/10/22
|14.44
|0.32
|2.22%
|0.0
|2024/07/16
|15.55
|0.37
|2.38%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 神山再飆新天價！小資紛搶進市值型ETF 這幾檔「銅板價」受青睞擠進漲幅前10
- 台股市值突破80兆元 逾10檔市值型ETF吃行情紅利 15元銅板ETF成爆款
- 「千金股」太貴又想啖AI紅利？15元ETF成小資族投資「平替」首選
- 選股不選市？M型化來襲！市值型ETF績效大揭密 00905領軍漲幅近9%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇