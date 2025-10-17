鉅亨網新聞中心 2025-10-17 16:01

日本前首相村山富市今（17）日因衰老在大分市一家醫院辭世，享嵩壽 101 歲。村山富市是戰後日本政壇的關鍵人物，儘管任職首相期間短暫，但他於任內發表、承認日本殖民統治與侵略歷史的「村山談話」，成為日本與亞洲鄰國關係史上最重要的里程碑之一。日經新聞以「讓日本冷靜下來的政治家」緬懷他。

讓日本冷靜下來的政治家：前首相村山富市辭世 享嵩壽101歲（圖：REUTERS/TPG）

村山富市於 1924 年 3 月 3 日出生於大分市，1972 年首次當選國會眾議員，開啟政治生涯。 1994 年，時任日本社會黨委員長的他，在自由民主黨、社會黨和先驅新黨組成的聯合政府中出任日本第 81 任首相。他以其代表性的八字鬍和堅定的和平主義理念聞名，並於 1996 年 1 月辭職，2000 年退出政界。

村山富市最重要的政治遺產，在於其對歷史問題的明確承擔。 1995 年 5 月，他成為首位到訪盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館的日本在任首相，並留下「正視歷史，祈日中友好、永久和平」的題詞。

同年 8 月 15 日，即日本無條件投降 50 週年之際，他發表了著名的「村山談話」。在該談話中，他首次以首相身份公開承認日本過去實行了錯誤的國策和戰爭道路，並承認「殖民統治和侵略」給亞洲各國人民帶來了「巨大的損害和痛苦」。

他表示了「深刻反省和由衷歉意」，呼籲將戰爭教訓傳達給下一代，以防重蹈覆轍。這是日本首相首次在「8·15」紀念日公開向戰爭受害國道歉。

即使在卸任後，村山富市仍不斷重申和平主義，強調對歷史事實的釐清和不再重複侵略的決心。在 2020 年「村山談話」發表 25 週年之際，他再次透過媒體重申當時的決心。

他在晚年對日本政治現狀寄予厚望，曾公開表示「希望日本無論在哪個階段都能繼續做和平的國家」，這也反映了他一生堅守的和平主義信念。