〈台北紡織展〉三天展期超過800場採購洽談會 3.18萬人次買家到場參觀採購

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-16 21:31

‌



紡拓會主辦的 2025 年台北紡織展 (TITAS2025) 今 (16) 日閉幕，本屆展覽計有 10 個國家的 388 家廠商參展，展出規模達 904 個攤位。根據紡拓會統計，三天展期約有 3.18 萬人次買家到場參觀採購，未來商機預估約 6000 萬美元。

紡織展三天展期超過800場採購洽談會 3.18萬人次買家到場參觀採購。(圖：紡拓會提供)

2026 台北紡織展（TITAS）將邁入 30 週年，預計於 10 月 6 日至 8 日在南港展覽館 1 館舉行，紡拓會表示，在業界的鼎力支持下，TITAS 已成為協助臺灣紡織業進行國際拓展、深化價值合作的關鍵平台。

‌



本屆紡織展以「永續環保、機能應用、智慧製造」為三大核心主軸，全面呈現臺灣紡織產業在淨零轉型與數位升級下的創新成果。在永續面向，參展業者積極投入再生纖維、海洋回收、生質基材的開發，並導入數位產品護照、低碳製程等技術，實踐產品全生命周期的綠色設計與製造。

在機能應用方面，展出產品涵蓋運動、休閒、醫療與防護等領域，具備智慧溫控、抗菌涼感、防護結構等多重功能，滿足市場對舒適性與性能的高度需求。智慧製造方面則展現從智能驗布、虛擬打樣、3D 布料資料庫到 IoT 智慧工廠的整合應用，提升整體生產效率與客製化能力，展現臺灣在全球紡織供應鏈中的關鍵角色。

TITAS 洽邀來自 17 個國家近 70 個品牌，計有來自美國、加拿大、英國、德國、義大利、法國、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭、波蘭、南非、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、孟加拉等重點市場的國際買主與臺灣參展商進行超過 800 場採購洽談會。此外，韓國、越南、印度等地的參觀團亦應邀請來臺觀展，進一步促進國際交流，強化臺灣紡織品在全球市場的連結。