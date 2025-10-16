鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為69.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.19元下修至2.15元，其中最高估值2.29元，最低估值1.52元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.29(2.29)
|3.86
|5.12
|3.1
|最低值
|1.52(1.52)
|2.24
|2.52
|3.1
|平均值
|1.98(1.98)
|2.83
|3.48
|3.1
|中位數
|2.15(2.19)
|2.85
|3.36
|3.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.38億
|89.18億
|100.02億
|89.96億
|最低值
|72.65億
|79.75億
|84.33億
|89.96億
|平均值
|74.39億
|84.08億
|92.13億
|89.96億
|中位數
|74.51億
|84.38億
|92.32億
|89.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.81
|-0.28
|-1.01
|0.85
|1.94
|營業收入
|38.08億
|42.01億
|45.40億
|52.42億
|65.71億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為67.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業ERJ-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為62.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至1.88元，預估目標價為62.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇