鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為69.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.19元下修至2.15元，其中最高估值2.29元，最低估值1.52元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.29(2.29)3.865.123.1
最低值1.52(1.52)2.242.523.1
平均值1.98(1.98)2.833.483.1
中位數2.15(2.19)2.853.363.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.38億89.18億100.02億89.96億
最低值72.65億79.75億84.33億89.96億
平均值74.39億84.08億92.13億89.96億
中位數74.51億84.38億92.32億89.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.81-0.28-1.010.851.94
營業收入38.08億42.01億45.40億52.42億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

