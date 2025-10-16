潤泰新拿下潤泰創新開發全數股權 100%持有輝達進駐的玉成廣場大樓產權
鉅亨網記者張欽發 台北
潤泰新 (9945-TW) 今 (16) 日公告以總交易金額 26.785 億元，向合資夥伴日商三菱地所株式會社購入其持有的潤泰創新開發公司 8520 萬股，換算每股價格 31.44 元，也等於自三菱地所株式會社取得 30% 股權，同時，加上潤泰新本身持有的 70% 股權，潤泰創新開發等於由潤泰 100% 持有。
在潤泰新完成自日商拿下潤泰創新開發 30% 股權，潤泰創新開發將成為潤泰新 100% 子公司，潤泰創新開發旗下擁有的北市南港「玉成廣場」大樓，潤泰新將是該大樓單一所有權人，成為全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 的單一房東。
潤泰創新開發公司持有的台北市南港「玉成廣場」大樓，最大房客為全球 AI 晶片龍頭輝達，輝達在 2023 年底，一口氣包下逾半棟面積、3-17 樓，承租面積約 1 萬 259.31 坪。
台北市南港「玉成廣場」大樓 18-27 樓部分，目前仍有辦公室可供企業使用。
潤泰創新開發為潤泰新與日本三菱地所株式會社合資成立的法人，其中潤泰新持有 70% 股權、日本三菱地所株式會社占 30%，潤泰創新開發先前投資新北市板橋「潤泰峰匯」並已結案。
