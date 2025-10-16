潤泰新拿下潤泰創新開發全數股權 100%持有輝達進駐的玉成廣場大樓產權

潤泰新 (9945-TW) 今 (16) 日公告以總交易金額 26.785 億元，向合資夥伴日商三菱地所株式會社購入其持有的潤泰創新開發公司 8520 萬股，換算每股價格 31.44 元，也等於自三菱地所株式會社取得 30% 股權，同時，加上潤泰新本身持有的 70% 股權，潤泰創新開發等於由潤泰 100% 持有。