search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 台新臺灣IC設計(00947)次交易(17)日除息0.08元，參考價16.01元

鉅亨網新聞中心


台新臺灣IC設計(00947-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。

首日參考價為16.01元，相較今日收盤價16.09元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/17 16.09 0.08 0.5% 0.0
2025/07/15 13.63 0.08 0.59% 0.0
2025/04/17 11.82 0.08 0.68% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
台新臺灣IC設計16.09+2.55%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty