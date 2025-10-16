盤後速報 - 台新臺灣IC設計(00947)次交易(17)日除息0.08元，參考價16.01元
鉅亨網新聞中心
台新臺灣IC設計(00947-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。
首日參考價為16.01元，相較今日收盤價16.09元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.5%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/17
|16.09
|0.08
|0.5%
|0.0
|2025/07/15
|13.63
|0.08
|0.59%
|0.0
|2025/04/17
|11.82
|0.08
|0.68%
|0.0
