鉅亨速報

盤後速報 - 皇昌(2543)下週(10月23日)除息0.5元，預估參考價73.8元

鉅亨網新聞中心


皇昌(2543-TW)下週(10月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(10月16日)收盤價74.30元計算，預估參考價為73.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇昌(2543-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木建築工程之承攬業務。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.78%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/23 74.30 0.5 0.67% 0.0
2025/09/02 85.2 0.3 0.35% 1.7000000000000002
2024/10/22 96.9 0.3 0.31% 2.7
2024/05/30 59.5 0.4 0.67% 1.4000000000000001
2023/10/12 15.3 0.3 1.96% 0.0

