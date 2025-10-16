盤後速報 - 皇昌(2543)下週(10月23日)除息0.5元，預估參考價73.8元
皇昌(2543-TW)下週(10月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(10月16日)收盤價74.30元計算，預估參考價為73.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇昌(2543-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木建築工程之承攬業務。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.78%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/23
|74.30
|0.5
|0.67%
|0.0
|2025/09/02
|85.2
|0.3
|0.35%
|1.7000000000000002
|2024/10/22
|96.9
|0.3
|0.31%
|2.7
|2024/05/30
|59.5
|0.4
|0.67%
|1.4000000000000001
|2023/10/12
|15.3
|0.3
|1.96%
|0.0
