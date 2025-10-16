復甦的動力？市場崩盤後Tether與Circle總計鑄造45億美元穩定幣

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-16 17:10

在上周五 (10 日) 加密貨幣市場經歷重大波動與崩盤之後，市場對數位資產的穩定價值需求持續上升。兩大穩定幣發行商 Tether(USDT) 和 Circle(USDC) 隨即聯合鑄造了總計 45 億美元 的穩定幣。

根據 Etherscan 和 Lookonchain 數據，Tether 在市場波動後鑄造了三批連續的 10 億美元 USDT，總計達到 30 億美元，並將這些代幣發送至 Bitfinex 的國庫錢包。《cryptonews》報導稱，Tether 在市場壓力時期增加供應的歷史做法，旨在確保交易所和投資者擁有充足的流動性。

同時，Circle 也鑄造了 15 億美元 的 USDC。根據 Solana 區塊鏈上的數據，Circle 是以 2.5 億美元的增量分多次發行這些代幣，以滿足散戶和機構用戶在交易、支付和 DeFi 應用中對穩定數位交易的需求。

分析師指出，穩定幣的作用是在價格劇烈波動時，允許交易員將資金安全停泊在與美元保持 1:1 掛鉤的資產中，而無需離開加密生態系統。

一位區塊鏈分析師評論稱，穩定幣仍然是「加密流動性的支柱」。這 45 億美元的湧入，預期將有助於交易所維持更順暢的運作，減少訂單滑點和價格缺口。同時，依賴穩定幣流動性的 DeFi 平台 (如借貸和收益耕作)，也將受益於新鮮的供應。

然而，儘管穩定幣提供了流動性與安全性，但快速鑄幣的行為也引發了部分關於供應過剩和準備金透明度的擔憂。對此，Tether 和 Circle 雙方均重申，他們的代幣由現金或現金等價資產充分支持，旨在維持用戶信任。

在市場情緒仍然謹慎的情況下，穩定幣的激增活動暗示著場外資金正在累積。

在市場拋售期間，Tether 的主導地位 (USDT dominance) 曾短暫飆升至 5.5%，為 4 月以來最高。