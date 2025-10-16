鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至8.6元，預估目標價為177.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.47元上修至8.6元，其中最高估值9.6元，最低估值6.85元，預估目標價為177.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.6(9.6)
|15.45
|22.3
|17.85
|最低值
|6.85(5.99)
|7.9
|7.21
|6.19
|平均值
|8.53(8.36)
|11.65
|12.59
|12.41
|中位數
|8.6(8.47)
|11.73
|12.23
|12.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,250.40億
|1,239.38億
|1,316.52億
|1,133.00億
|最低值
|1,087.69億
|918.38億
|1,008.32億
|1,133.00億
|平均值
|1,193.06億
|1,134.26億
|1,182.59億
|1,133.00億
|中位數
|1,199.97億
|1,143.02億
|1,157.55億
|1,133.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|營業收入
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至8.55元，預估目標價為177.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至8.35元，預估目標價為166.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至8.14元，預估目標價為166.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至7.68元，預估目標價為158.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇