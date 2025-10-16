鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.29元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.28元下修至-0.29元，其中最高估值-0.01元，最低估值-1.02元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.01(-0.01)
|1.17
|2.19
|最低值
|-1.02(-0.87)
|-1.09
|-0.39
|平均值
|-0.45(-0.39)
|-0.17
|0.88
|中位數
|-0.29(-0.28)
|-0.12
|0.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.39億
|6.12億
|10.58億
|最低值
|1.92億
|3.78億
|8.19億
|平均值
|2.91億
|5.21億
|9.39億
|中位數
|3.09億
|5.32億
|9.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.36
|-0.41
|-0.49
|-1.31
|-1.16
|營業收入
|0.00
|855萬
|5,539萬
|1.66億
|1.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為37.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital CorporationAPLD-US的目標價調升至37元，幅度約60.87%
- 迷因股ETF2.0來襲！瞄準高風險高話題標的
- 〈美股F13報告〉真「親兒子」！輝達九成持股押注CoreWeave
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇