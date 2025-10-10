鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為37.00元

search icon



Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為37.00元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.38元上修至-0.36元，其中最高估值-0.01元，最低估值-1.03元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值-0.01(0.03)1.172.19
最低值-1.03(-1.04)-1.020.07
平均值-0.43(-0.48)-0.111.07
中位數-0.36(-0.38)-0.20.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值3.39億6.12億10.58億
最低值1.84億3.78億7.92億
平均值2.66億5.00億9.22億
中位數2.56億4.84億9.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.36-0.41-0.49-1.31-1.16
營業收入0.00855萬5,539萬1.66億1.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

