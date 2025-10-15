鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為38.02元

search icon



Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為38.02元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.64元下修至2.58元，其中最高估值3.08元，最低估值2.17元，預估目標價為38.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.08(3.08)3.364.074.9
最低值2.17(2.17)1.742.192.73
平均值2.57(2.59)2.373.043.46
中位數2.58(2.64)2.322.943.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值314.12億317.02億330.15億333.78億
最低值269.84億243.79億248.52億313.02億
平均值289.13億279.84億296.95億322.49億
中位數282.37億286.93億305.02億320.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.142.593.702.792.09
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億260.27億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

