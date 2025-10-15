鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-15 14:00

中國中共中央政治局常委、國務院總理李強周二 (14 日) 召開經濟情勢專家和企業家座談會，圍繞當前經濟形勢與下一步經濟工作聽取意見建議，為推動經濟持續回升向好匯聚智慧。

國企民企齊發力！中國總理李強主持經濟形勢座談會 8位與會專家與企業家有哪些？(圖取自新華社)

座談會上，徐奇淵、陳斌開、楊赫、張瑜、李洪鳳、江鑫、周宇翔、葉國富等 8 位來自研究機構、大學、國企及民營企業的代表先後發言。與會者普遍認為，今年以來中國經濟在複雜壓力下保持穩中有進，展現出強大韌性與活力，新亮點不斷湧現。儘管仍面臨困難，但有利因素正加速累積。各界也結合各自領域，就優化宏觀政策、破解發展堵點等議題提出具體建議。

李強在認真聽取發言後指出，今年以來，面對外部環境複雜多變與內部經濟挑戰，在黨中央堅強領導下，中國各地區各部門落實積極宏觀政策，全力推動經濟回升與高品質發展。研判當前情勢需拓寬視野，從「五年規劃」實施看長期趨勢，從人流、物流等要素流動看經營主體活力，從國際變局看中國經濟韌性，進一步堅定信心、直面問題，紮實完成全年目標任務。

李強強調，做好下一步經濟工作關乎「十四五」收官與「十五五」開局，必須重點抓好幾方面：一是加力提效實施逆週期調節，強化總量政策與改革手段協同，打通堵點、增強動能，做好跨年度政策銜接；二是持續擴大內需，用好用足促消費消費舉措，擴大有效投資，激發市場活力，培育新增長點；三是建構一流產業生態，治理無序競爭，促進大中小企業合作，加速科技成果轉化，發展創業投資；四是穩外貿穩外資，開拓多元化市場，完善海外服務體系，推動標誌性外資項目落地。

李強也希望中國企業家秉持長期主義、開拓創新，為高品質發展多作貢獻，專家學者則發揮專業優勢，為中國經濟工作與「十五五」規劃積極建言。

與會的 8 位代表涵蓋學界、金融、製造業、科技及消費領域，其中徐奇淵是中國社科院美國研究所副所長，深耕中美經貿與產業鏈研究；陳斌開任職中央財經大學副校長，主攻發展經濟學；楊赫為中國工商銀行現代金融研究院副院長，專注宏觀經濟與數位金融；張瑜為華創證券首席宏觀分析師，長期研究證券宏觀經濟與大類資產配置。

企業家方面，李洪鳳掌舵中國電氣裝備集團，該集團由多家央企重組而成；江鑫來自合肥產投集團，主導投資了康龍化成等多家上市企業；周宇翔是黑湖科技創始人，該公司以 AI 等技術賦能工業協同；葉國富為名創優品的創辦人，帶領企業在消費領域持續拓展。