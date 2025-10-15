永誠資產管理處 2025-10-15 09:18

‌



退休金怎麼領，決定你未來的生活品質

退休，看似遙遠，其實比想像中更快到來。許多五十歲以上的上班族，開始檢視自己的勞退帳戶。有人問：「我的帳上幾十萬能一次領嗎？」有人說：「我想每月領，像薪水一樣安心。」也有人選擇放著不動，因為「怕領錯、怕課稅、怕後悔」。這些猶豫背後，其實是共同的焦慮：辛苦工作幾十年，最怕的不是退休金太少，而是沒領好，讓自己老後綁手綁腳。



勞退金是自己的，但怎麼領差很大

多數人不知道，勞退新制與勞保年金是兩個完全不同的制度。勞保年金屬於政府的社會保障，只要達標即可終身月領；而勞退新制則是雇主（或加上自己自願提繳）為你提撥的退休金，屬於你個人專戶，卻不是終身制。這筆錢就像你的「退休金存摺」，能一次領、分期領，或部分領出。關鍵在於你的選擇，決定未來生活的自由度與安全感。

一次領？月領？還是分段領？別讓猶豫成為退休後的風險(圖:shutterstock)

三種領法，各有取捨

1. 一次請領：立即到手、自由運用

好處是彈性高，能靈活規劃投資、房貸或醫療預備金。但若缺乏理財紀律，也可能提早花光，失去長期保障。

‌



2. 月領制：穩定入帳、規律生活

像領薪水般穩定安全，適合退休後無其他收入者。但月領金額依平均餘命計算，非終身領取。若未領完即離世，餘額仍會留給家人。

3. 分段領：兼顧彈性與保障

可先提部分資金應急，剩餘繼續累積收益。但仍須留意申請次數與條件的限制。



不同選擇，反映不同心安

保險業的吳先生（61 歲）累積 500 萬元退休金，選擇一次領出。「我還在工作，每月有收入，與其月領幾萬，不如自己運用。」因此他將資金分散至定存與穩健基金，掌握主導權與彈性，就不用擔心帳上利息變低或制度改變。相反地，電子業退休的張小姐則選擇月領，「我沒有其他收入，月領比較像有薪水，生活更有安全感。」她甚至設自動轉帳，只用這筆錢支付生活開支。對她而言，穩定現金流比一次拿大筆錢更讓人安心。

自願提繳：幫未來的自己加薪

除了雇主提撥的 6%，你也能選擇「自願提繳」，最高可再提 6%。這麼做的好處包括：報稅可扣抵、降低實際稅負；本金增加，未來領取金額更高；收益穩定，勞退基金設有保底機制。對上班族而言，這是最簡單的退休準備方式，不必開戶、不必選基金，只要簽一張申請書，就能替未來多留一份安全墊。



三個問題，幫你找到最適合的領法

第一，退休後還有收入嗎？有的話可考慮一次領，資金更靈活；沒有則建議月領。

第二，對金錢掌控力強嗎？若容易衝動花錢，月領能避免過快花完。

第三，有投資經驗或理財概念嗎？若有，一次領也能創造更高效益。

最終的關鍵，不是制度選項，而是你希望退休後過什麼樣的生活——想自由旅行、繼續投資，還是單純享受安穩？每個答案，都對應不同的資金策略。



領多少不是重點，「領得好」才重要

退休金規劃不只是金額問題，而是節奏與策略的問題。一次、月領、分段，沒有標準答案，只有最符合你人生規劃的選擇。提早思考、提早試算，你的退休金才能真正成為生活的後盾。退休不是結束，而是「換一種過生活」。從了解自己的勞退帳戶開始，讓「領得好」成為你給未來自己的一份最安心的禮物。

（撰文者：永誠資產管理處 財務顧問團隊）

填寫永誠資產管理處表單

點擊下圖【60 秒測試 你的理財天賦有幾分?】

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑