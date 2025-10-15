鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-15 08:00

熱鬧的中國車市正醞釀一場資本盛宴，A 股造車新勢力賽力斯 (601127-CN) 近日透過港交所上市聆訊，聯席保薦人為中金公司及中國銀河國際，若順利登陸港股，將成今年內最大汽車 IPO 案。這家與華為鴻蒙智行深度綁定的新能源車廠，正以「規模、獲利、股價」三大豐收項目的姿態，向全球市場發起衝擊。

華為鴻蒙功不可沒！9年暴漲35倍 市值2606億的賽力斯有望成今年最大汽車IPO案（圖：Shutterstock）

作為新能源汽車成長最迅猛的車廠之一，賽力斯的崛起堪稱產業奇蹟，去年營收 1451.76 億元 (人民幣，下同)，年減 305.04%，淨利 59.46 億元，毛利率 26.21%，一舉超過比亞迪，躍升為全球第四家實現新能源獲利的車廠。

今年上半年，營收持續維持 624.02 億元，淨利 29.41 億元，成長動能強勁。資本市場對賽力斯追捧更顯瘋狂。2016 年，賽力斯前身小康股份登陸 A 股時市值僅 74.7 億元，如今已達 2606 億元，9 年暴漲約 35 倍，陪伴企業成長的股民見證了「創造神話」。

這份成就與創辦人張興海的「永不服輸」密不可分。這位重慶商海傳奇人物，40 年創業路從電器彈簧起步。1986 年，張興海創立鳳凰電器彈簧廠，靠著「方絲彈簧」技術拿下中國洗衣機彈簧市場 90% 份額，1990 年代轉型摩托車避震器，後又切入汽車領域。

2003 年，張興海與東風集團合資成立東風小康，推出微型麵包車，以「錯位競爭」避開乘用車紅海，讓汽車逐漸走進尋常百姓家。2012 年轉向 MPV 市場，4 年做到產業前五，並推動公司在 A 股上市。

真正的轉折發生在 2016 年。當時新能源汽車機會初現，張興海創立賽力斯品牌，提前佈局技術儲備，收購特斯拉共同創辦人技術團隊，拿到全國第 8 張新能源汽車生產資質，研發增程技術，打造自動化率 100% 的重慶兩江智慧工廠。

張興海這種「先打地基再等風來」的策略，在 2019 年迎來契機，因華為尋求智慧技術落地場景，賽力斯的自動化工廠與華為雲端、大數據優勢完美契合，雙方開啟合作。

2021 年，問界 M5 橫空出世，憑藉華為鴻蒙智慧座艙、ADS 自駕系統等技術加持，成為新品牌單車交付破萬最快的車型；問界 M7 登頂 30 萬元級市場銷冠，M9 領先 50 萬元市場，「問世」由此成為中國中高階新能源汽車的「新名片」。

與華為的合作並非「依賴」，而是雙向賦能。賽力斯的底氣來自紮實的製造功底，連續多年摘得中國新車品質表現第一名，自動化工廠保障高效量產，華為則提供智慧技術，兩者形成「技術 + 製造」的互補循環。

即使華為鴻蒙智行後來引入奇瑞、北汽等合作夥伴，賽力斯仍是「扛把子」，2024 年毛利率超越比亞迪便是明證。

這次港股 IPO，賽力斯志在全球市場，計畫涵蓋 62 個國家地區，透過自建、合資等方式建立在地化產能，提升中國新能源中高階車型全球市佔率。

值得注意的是，賽力斯「﻿A+H」模式與多數赴港 IPO 企業不同。不同於部分企業為「續命」或籌資，賽力斯已在 A 股驗證商業模式，此次是將「中國智造」成果推向全球，對行業具有示範意義。

港股市場的熱度也為賽力斯 IPO 添柴。今年前三季，港股 IPO 募資總額 1829.17 億港元，年增 229%，超過 2024 年全年。摩根大通等外資機構擴招團隊，港交所制度創新加速「A+H」連動，160 多家「A+H」公司貢獻 70% 募資。