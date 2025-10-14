search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為10.80元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元下修至1.04元，其中最高估值1.2元，最低估值0.71元，預估目標價為10.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.2(1.2)1.391.61.55
最低值0.71(0.71)0.941.061.28
平均值0.99(1.01)1.151.31.4
中位數1.04(1.06)1.181.261.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值482.13億496.62億515.66億512.04億
最低值464.56億474.34億481.99億488.17億
平均值473.21億484.63億493.86億496.28億
中位數473.40億482.77億485.63億488.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.040.844.450.46-0.02
營業收入510.49億529.36億475.32億398.09億402.03億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOD

相關行情

台股首頁我要存股
沃達丰電信公司11.17-1.15%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty