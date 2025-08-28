鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至1元，預估目標價為10.90元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至1元，其中最高估值1.32元，最低估值0.71元，預估目標價為10.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.32(1.32)
|1.53
|1.6
|1.58
|最低值
|0.71(0.71)
|0.93
|1.06
|1.28
|平均值
|1(0.97)
|1.17
|1.33
|1.44
|中位數
|1(0.91)
|1.18
|1.28
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|482.13億
|496.62億
|515.66億
|514.22億
|最低值
|380.25億
|388.93億
|392.12億
|398.93億
|平均值
|462.52億
|473.96億
|479.75億
|471.11億
|中位數
|473.40億
|483.39億
|485.91億
|488.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.04
|0.84
|4.45
|0.46
|-0.02
|營業收入
|510.49億
|529.36億
|475.32億
|398.09億
|402.03億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
