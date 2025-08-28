search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至1元，預估目標價為10.90元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至1元，其中最高估值1.32元，最低估值0.71元，預估目標價為10.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.32(1.32)1.531.61.58
最低值0.71(0.71)0.931.061.28
平均值1(0.97)1.171.331.44
中位數1(0.91)1.181.281.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值482.13億496.62億515.66億514.22億
最低值380.25億388.93億392.12億398.93億
平均值462.52億473.96億479.75億471.11億
中位數473.40億483.39億485.91億488.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.040.844.450.46-0.02
營業收入510.49億529.36億475.32億398.09億402.03億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

