鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調降至16.56元，幅度約4.22%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由17.29元下修至16.56元，調降幅度4.22%。其中最高估值19.81元，最低估值15.11元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(31日)收盤價為13.6元。近5日股價下跌4.22%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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