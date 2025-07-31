鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調降至16.59元，幅度約4.07%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由17.29元下修至16.59元，調降幅度4.07%。其中最高估值19.87元，最低估值15.15元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(31日)收盤價為13.86元。近5日股價下跌4.07%，標普指數上漲0.97%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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