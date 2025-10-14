鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為11.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.16元，其中最高估值1.24元，最低估值1元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.24(1.24)
|1.71
|2.44
|2.49
|最低值
|1(1)
|1
|1.05
|1.2
|平均值
|1.16(1.16)
|1.37
|1.59
|1.81
|中位數
|1.16(1.18)
|1.37
|1.59
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,879.20億
|1,934.48億
|1,983.57億
|2,004.36億
|最低值
|1,736.73億
|1,479.24億
|1,683.18億
|1,976.69億
|平均值
|1,827.53億
|1,783.65億
|1,855.04億
|1,990.53億
|中位數
|1,839.92億
|1,799.00億
|1,921.77億
|1,990.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|4.49
|-0.49
|1.09
|1.48
|營業收入
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
|1,849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
