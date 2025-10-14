鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-14 17:55

‌



網通廠正文科技 (4906-TW)10/14-10/16 參加在法國巴黎舉辦的全球兩大通訊網路盛會「Network X 2025」及「Global prpl Summit 2025」，全面展示涵蓋 AI 邊緣運算、雲端安全平台，以及支援開放軟體架構 prplWare 的 XGS PON、Wi-Fi 7 閘道器等創新產品。

正文科技參展兩大巴黎通訊展 展示XGS PON、Wi-Fi 7及輝達邊緣運算解決方案。(圖：shutterstock)

正文本次展出全球首批取得 prplWare 官方認證的 Wi-Fi 7 三頻 Gateway 裝置，提供電信級安全性與高度互通性的網路管理功能，助力營運商加速開放架構部 署，以及 Cloud APP Orchestrator，支援多款正文自行開發的 container-based 應用軟體，同時也能夠支援第三方公司開發的軟體，透過 prpl LCM 系統開放的特性加速服務創新。

‌



正文同時與子公司 Genix Networks 攜手展示 Software Cloud 平台，針對企業、家 庭與 MDU（Multi-Dwelling Unit）集合住宅場景提供靈活的雲端管理與應 用整合，功能包含 Genix AI engine、智慧流量控管、Wi-Fi Mesh 管理、 網路安全防護，展現從硬體到軟體的完整解決方案。

AI 邊緣運算部分，正文展出搭載 NVIDIA 模組的 MoAI Router 與 AI Box，支援邊緣運算與人工智慧應用，滿足智慧家庭、智慧企業及新興 AI 服務的部署需求。