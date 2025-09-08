王品8月營收寫新猷 旗下多達6個品牌業績衝破億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-08 18:23

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (8) 日公布 8 月合併營收衝上 22.68 億元，月增 24.22%，年增 6.99%，罕見在 8 月創下單月新高紀錄，其中有 6 個品牌月營收突破億元大關，顯示暑期聚餐商機高度熱絡，累計前 8 月合併營收 155.3 億元，年增 4.32%。

王品8月營收創新高。(鉅亨網資料照)

王品說明，8 月台灣事業群營收 18.5 億元，年增 10.72%，而中國事業群以人民幣營收 1.006 億元，月增 16.2%，未來轉好可審慎樂觀看待，惟因人民幣兌新台幣貶值，轉為年減 6.72%。

王品進一步指出，台灣事業群受惠於暑假旺季，加上父親節聚餐效應， 8 月 9 日單日營收首次突破 1 億元，繼大年初二、初三和母親節周末 2 日，成為今年第 5 個單日營收破億的節日，是王品集團創立 32 年來首次出現營收破億元的父親節，當日總計全台超過 16 萬人在王品集團用餐過節。

其中，台灣事業群 8 月共有 6 個品牌月營收突破億元大關，包括石二鍋、聚、和牛涮、陶板屋、西堤和夏慕尼，而青花驕、享鴨、肉次方三個明星品牌也接近預期值。

王品強調，品牌多元且價格帶分布平均，證明集團「多品牌」經營策略成功。

而在中國，王品說明，經過一年多的盤整梳理，自去年第二季開始已連 5 季獲利，優於餐飲同業的平均表現，並開始開展新門店，其中，「王品牛排」新展 3 家店，並開出雲南料理新品牌「雲彩坡」。

展望第四季，王品已排定計畫的新店將近 20 家，實現周周展店的目標。