幣圈大爆倉後首個新高！30%質押量+機構買盤 幣安幣創歷史新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 14:00

幣圈經歷「史詩級爆倉」動盪後，幣安幣 (BNB) 逆勢上演強勢反彈，不僅快速收復失地，周一 (13 日) 更創下 1357.88 美元的歷史新高，這一漲勢發生在加密貨幣市場上周末總計 190 億美元強制平倉的劇烈波動之後，BNB 單日漲超 11%，近一月上漲 46%，連三周刷新紀錄。

幣圈大爆艙後首個新高！30%質押量+機構買盤 幣安幣創歷史新高（圖：Shutterstock）

機構資金的入場被視為關鍵推手。《彭博資訊》引述知情人士報導，投行華興資本正商談募資約 6 億美元，打算設立一家在美國上市的「數位資產國庫公司」，核心策略是增持與幣安生態深度綁定的 BNB。

華興資本這一模式對標 MicroStrategy 囤積比特幣的路徑，幣安共同創辦人趙長鵬的家族辦公室 YZi Labs 擬與華興共同投資 2 億美元，其中華興資本直接出資約 1 億美元持有 BNB。

對於上述報導，YZi Labs 與華興雙方均未置評。

BNB 的韌性源自於生態基本面的強力支撐。TokenTerminal 數據顯示，BNB Chain 月度活躍地址數已達 5900 萬個的歷史峰值，直接反映投資者信心與網路活力。市場交易熱度同步攀升，BNB 24 小時交易量飆漲 77% 至 119.9 億美元，市值成長 16.21% 至 1883.6 億美元。約 30% 的 BNB 供應量處於質押狀態，在機構資金流入與 DeFi 擴張背景下，進一步鞏固其第二大 DeFi 生態系地位。

期貨市場數據亦印證機構買進壓力。Taker Cumulative Volume Delta 指標顯示，截至上周日 (12 日)，BNB 期貨訂單簿中買入訂單佔優，90 天 CVD 指標正值，顯示買方主導市場。這些訊號共同指向機構投資人正積極建倉，為 BNB 逆市上行提供動力。

值得關注的是，BNB 的強勢表現與上周幣圈「史詩級爆倉」形成對比。當時比特幣一度暴跌 13.5%，用戶因平台延遲、訂單無法執行等問題損失擴大，幣安更因「當機事件」遭廣泛質疑，事後幣安承認技術問題並啟動賠償，但強調核心交易引擎正常，市場崩盤主因是宏觀因素，而非平台責任。針對「定點攻擊」傳聞，幣安稱大跌發生在平台資產脫鉤前。