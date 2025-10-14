鉅亨研報 2025-10-14 11:17

【專家觀點】戴爾看好AI需求穩健！但「新缺電潮」浮現，台股誰能賺這波？ (圖:shutterstock)

一、企業採購浪潮來襲，AI 伺服器需求大爆發！

科技巨頭戴爾（DELL）近期在分析師會議中，對未來的 AI 市場展現了極度樂觀的態度。這份樂觀並非空穴來風，數據顯示，未來兩年內（24 個月），高達 85% 的企業有機會讓 AI 直接落地應用。這意味著企業將直接採購 AI 伺服器，需求將從過去以大型資料中心為主，轉向分散到個別企業的採購量。

更令人興奮的是，企業不僅願意採購，還願意為 AI 額外掏錢。有 67% 的企業客戶表示，他們願意在傳統 IT 預算之外，另外增加預算用於 AI 部署。這對戴爾等供應商來說，無疑是多賺一筆錢的機會。

戴爾正是基於這樣的企業採購趨勢，大膽將其年營收成長率的預估，從原本的 3% 至 4%，大幅上調至 7% 到 9%。

二、從晶片荒到電力荒，誰能克服這場挑戰？

在 AI 伺服器需求急劇膨脹的同時，一個巨大的瓶頸正在全球浮現：電力供應問題。不論是美國還是台灣，AI 算力所需的海量電力已成為一個備受爭議的話題。

目前，包括亞馬遜在內的大廠，都已意識到數據中心建置上的電力挑戰。業界甚至有聲音建議，要解決算力問題，興建 AI 伺服器中心的同時，應該一併蓋一座獨立電廠，確保電力獨立供應，避免與民生用電競爭。

這場電力危機對整個 AI 產業鏈的影響至關重要。電力問題的難度在於，一座電廠的建置往往需要一到兩年的時間。這直接影響了 AI 伺服器的建置速度，使得像鴻海、廣達、緯穎等組裝廠的未來展望，必須保持相對謹慎的態度。

三、在市場動盪中，鎖定不可取代的「核心資產」

四、籌碼解析：法人青睞的低基期潛力股

五、大盤策略建議