鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為166.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元上修至6元，其中最高估值6.43元，最低估值5.15元，預估目標價為166.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.43(6.01)
|8.8
|8
|最低值
|5.15(5.15)
|7.6
|8
|平均值
|5.82(5.51)
|8.28
|8
|中位數
|6(5.5)
|8.3
|8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|101.55億
|114.20億
|109.48億
|最低值
|97.26億
|107.90億
|109.48億
|平均值
|100.18億
|111.45億
|109.48億
|中位數
|100.75億
|112.07億
|109.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|14.53
|營業收入
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
|113.37億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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