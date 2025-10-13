鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-13 20:20

由伍德 (Cathie Wood) 領導、以專注於顛覆性創新而聞名的 Ark Invest，持續看好加密貨幣領域的發展。根據 Ark Invest 對市場前景進行的最新評估，他們預計，到 2030 年，整個加密貨幣市場的總市值可能飆升至 25 兆美元。

Ark Invest 重申以太幣強勁潛力：2030年上看2.4萬美元

基於這一宏觀預測，Ark Invest 數位資產研究總監 Lorenzo Valente 指出，第二大加密貨幣以太幣有著驚人的增長潛力。雖然 Ark Invest 已將其 2022 年預測 (當時預計以太幣市值在 2032 年達到 20 兆美元) 的數據向下修正，但以太幣仍有巨大的成長空間。

Ark Invest 推算，如果以太幣能夠維持其目前在加密市場中約 12% 的市場佔有率，其市值將從 10 月 11 日的 4800 億美元，在 5 年內激增至約 3 兆美元。

按此推算，若假設流通代幣數量維持在目前的約 1.2 億枚，以太幣的價格將從目前的約 3800 美元，暴漲約 625%，達到約 24000 美元。同時，鑑於以太幣具有「燃燒機制」(burn mechanism)，流通代幣數量很可能會減少，若果真如此，其價格可能更高。

• DeFi(去中心化金融)： 在總計 1,660 億美元的鎖定資金中，以太幣佔據了 56%，即 930 億美元。

• 穩定幣： 在流通的 2,940 億美元穩定幣中，約 59%(1,730 億美元) 是在以太幣上發行的。

• 實物資產 (RWA) 代幣化： 在總計 210 億美元的 RWA 代幣化市場中，以太幣託管了近 120 億美元，佔比 56%。