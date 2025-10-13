鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至39.3元，預估目標價為1791.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40元下修至39.3元，其中最高估值42.5元，最低估值36.27元，預估目標價為1791.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值42.5(42.5)60.0776.29
最低值36.27(36.27)48.5167.95
平均值39.77(39.88)55.971.27
中位數39.3(40)5769.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值6,801,9808,484,1609,826,120
最低值6,051,7107,034,0008,775,300
平均值6,355,4507,755,8109,315,850
中位數6,342,5507,638,2409,346,150

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS29.0721.5625.3223.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,073,4633,543,9943,723,3763,657,699

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

