營收速報 - 大宇資(6111)9月營收9.63億元年增率高達111.17％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為48.39億元，累計年增率27.74%。
最新價為50.3元，近5日股價上漲1%，相關文化創意產業指數下跌-1.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-55 張
- 外資買賣超：-42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|9.63億
|111%
|-1%
|25/8
|9.73億
|87%
|133%
|25/7
|4.18億
|58%
|-10%
|25/6
|4.62億
|-4%
|55%
|25/5
|2.98億
|-19%
|-31%
|25/4
|4.32億
|18%
|-7%
大宇資(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 百達-KY(2236)9月營收7.40億元年增率高達425.17％
- 研調：生成式AI帶動網路流量暴增300倍 5G-A驅動網路智慧轉型
- 2025年上半年房市聲量降溫 政策限貸與市場觀望成兩大主因
- 惠特新產品仍在驗證尚未放量 9月營收年減55%今年第三低
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇