search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 大宇資(6111)9月營收9.63億元年增率高達111.17％

鉅亨網新聞中心


大宇資(6111-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣9.63億元，年增率111.17%，月增率-1.02%。

今年1-9月累計營收為48.39億元，累計年增率27.74%。

最新價為50.3元，近5日股價上漲1%，相關文化創意產業指數下跌-1.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-55 張
  • 外資買賣超：-42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 9.63億 111% -1%
25/8 9.73億 87% 133%
25/7 4.18億 58% -10%
25/6 4.62億 -4% 55%
25/5 2.98億 -19% -31%
25/4 4.32億 18% -7%

大宇資(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收大宇資

相關行情

台股首頁我要存股
大宇資50.3-0.40%
美元/台幣30.696+0.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

中弱短強
大宇資

83.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty