營收速報 - 群益證(6005)9月營收17.72億元年增率高達25.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為139.38億元，累計年增率6.31%。
最新價為25元，近5日股價下跌-0.59%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5743 張
- 外資買賣超：+7497 張
- 投信買賣超：-1754 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|17.72億
|25%
|-15%
|25/8
|20.85億
|33%
|27%
|25/7
|16.36億
|-7%
|-10%
|25/6
|18.12億
|10%
|22%
|25/5
|14.86億
|4%
|28%
|25/4
|11.57億
|-10%
|-6%
群益證(6005-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至39.3元，預估目標價為1791.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)目標價調升至367.5元，幅度約9.7%
- 佳格獲ISO 20400永續採購認證指引 打造低碳韌性永續供應鏈
- 台股別殺低！ 關鍵時機 強勢股領先見！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇