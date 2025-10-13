鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-13 11:50

‌



加拿大曼尼托巴省省長基紐 (Wab Kinew)11 日致函加拿大總理卡尼，要求聯邦政府取消對中國電動汽車徵收的 100% 關稅。

加拿大地方政府再發聲 促取消對中國電動車100%關稅。(圖:shutterstock)

基紐在信中表示，加拿大對中國電動車徵收關稅的做法「引發了雙邊貿易戰，對加拿大西部地區的影響尤為嚴重」。

‌



中國對加拿大的反制措施，已導致加拿大油菜籽價格大幅下跌，豬肉生產產業也遭受重創。

基紐表示，目前加中關係處於「關鍵時刻」，敦促卡尼政府抓住機會。薩斯喀徹溫省省長莫伊（Scott Moe）也公開表示，他希望取消對中國電動車關稅。

數據顯示，薩斯喀徹溫省 8 月對華油菜籽出口較去年同期下降了 76%。

中國駐加拿大大使王鏑表示，如果加拿大取消對中國電動車的關稅，中國也將等取消對加拿大農產品包括油菜產品的關稅。

王鏑指出，解鈴還須系鈴人，在整個過程中，錯不在中國。如果加拿大取消對中國產品單方面且不合理的關稅，中國也願意等做出回應。