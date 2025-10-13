安力-KY上半年擺脫虧損 Q3營收5.23億元創12季以來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-13 09:11

安力 - KY(5223-TW) 2025 年上半年擺脫虧損並於今 (13) 日公布最新營收資訊，2025 年第三季營收以 5.23 億元改寫 12 季以來新高，季增 4.96%，年增 10.14%，顯示公司營運動能穩健向上。

安力-KY董事長許振焜。(鉅亨網記者張欽發攝)

安力 – KY20259 月營收 1.8 億元，月增 1.88%，年增 15.92%，1-9 月營收 14.69 億元，年增 25.06%。

散熱金屬件廠安力 - KY 表示，公司將持續強化產品組合與新客戶開發，專注高效散熱與精密機構件開發，並密切關注市場變化，適時調整經營策略，以確保營運動能延續。

安力 - KY 在連續 2 年虧損後，2025 年上半年成功轉虧為盈，營收達 9.46 億元年增約 35%，上半年繳出稅後純益 75 萬元，每股純益 0.02 元，公司指出，這展現營運體質顯著改善的成果。這不僅象徵公司已走出低谷，更代表安力 - KY 正邁入穩健復甦的新階段，成功寫下轉折性里程碑。