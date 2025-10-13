鉅亨網新聞中心 2025-10-13 08:16

為提升邊境安全、強化打擊犯罪能力並實現邊境管理現代化，歐洲聯盟自 12 日起，針對非歐盟公民逐步推出全新的「電子入出境系統」（Entry-Exit-System, EES）。這項數位化轉型將徹底取代沿用多年的護照人工蓋章模式，代表著歐洲邊境進入一個全新的數位時代。

歐盟數位出入境系統上路 生物辨識數據成重點。(圖:shutterstock)

歐盟專員馬格努斯 · 布魯納（Magnus Brunner）將 EES 系統譽為「新型共同歐洲移民與庇護政策的數位骨幹」，強調這項變革將使得歐洲外部邊境管理更加現代化和有效率。

EES 系統的啟用將為非歐盟訪客帶來以下核心變化：

1. 告別實體蓋章：

傳統的護照蓋章程序將被電子記錄取代。非歐盟訪客今後在入境申根區時，將在專用櫃檯或自助終端機上進行電子註冊。

2. 生物辨識數據採集：

入境者除了提供護照上的常規資訊外，還需採集並儲存指紋和臉部照片等生物辨識數據。此程序在首次進入申根區時進行，後續的入出境將使用這些數據進行快速驗證。

3. 精準記錄停留期限：

系統將準確記錄每一次的入出境日期和地點。這將提供可靠的資訊，用於精準計算非歐盟公民在申根區 **「180 天內最多停留 90 天」** 的期限，有效防範逾期逗留。

4. 提升通關效率與安全：

歐盟委員會表示，透過生物辨識數據的儲存，EES 將有效打擊身份盜用、文件欺詐等犯罪行為，並讓符合規定的旅客在重複入境時享有更快捷的邊境流程。

實施時間表與涵蓋範圍

起始日與先導點： EES 已於 2025 年 10 月 12 日開始分階段推行。德國杜塞爾多夫機場率先引進此系統。

逐步擴大範圍： 在接下來的六個月內，EES 系統將逐步在申根區 29 個國家的外部邊界上線，涵蓋所有機場、海港以及部分國際鐵路邊境關卡。在德國，法蘭克福和慕尼黑等主要機場也將陸續跟進。

全面運作： 預計從 2026 年 4 月 10 日起，EES 系統將在所有歐洲外部邊境關卡全面運作，護照蓋章也將徹底成為歷史。

EES 系統的推出是歐盟「智慧邊境」計畫的第一步。歐盟預計在 2026 年最後一季度，將進一步強制要求原本享有免簽證待遇的非歐盟國家公民（如美國、加拿大、英國、韓國等 50 多國），在出發前申請「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS）的付費入境許可。ETIAS 將作為旅行前的安全審查機制，其許可可能因安全顧慮而被拒絕。