弱美元也能賺！一銀iLEO「高息+匯差」同時出擊 美歐澳幣最高4.5%限時搶
鉅亨網記者張韶雯 台北
為協助客戶在多變的匯市中靈活佈局，並抓住外幣高利的尾聲，第一銀行持續推出專屬數位客群的高利優惠，即日起至 11 月 13 日止，透過 iLEO 數位帳戶，即可參與「優匯神速利」定存專案。美元、歐元及澳幣 1 個月期固定年利率高達 4.50％，客戶可靈活運用資金，同時鎖定外幣高利機會。
一銀指出，本專案以「低門檻、短天期、高利率」三大特色為核心，美元、歐元最低 100 元及澳幣 200 元即可承作。不只有高利好康，還同步享有匯率減碼雙重優惠，最高匯率減碼美元 3.5 分、歐元 6 分、澳幣 3 分，每人上限美元／歐元／澳幣各 1 萬元，各幣別總額度限量原幣 1000 萬元，利率與匯率優惠同步到位。
活動採線上快速申辦，透過專案網頁選擇欲承作的幣別，點選「閃存去」按鈕，系統將自動導引至網路銀行（第 e 個網／第 e 行動／iLEO APP），以新臺幣扣款承作定存即可享受專案好康，以 1 萬美元、1 個月、利率 4.50％為例，到期可領回 37.5 美元，約新臺幣 1132 元利息，額度有限，心動不如馬上行動。
