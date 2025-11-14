來公股銀搶一波「高利」！合庫、土銀紛推美元定存優利最高年利3.77%
鉅亨網記者張韶雯 台北
為滿足民眾外幣資金配置需求，公股銀合作金庫銀行推出「2025 合優利 5」美元定存優惠專案，定存年利率 3.66-3.77%，活動期間自 114 年 11 月 10 日至 11 月 28 日止；臺灣土地銀行的「土銀最利 HIGH」專案，也是到 11 月 28 日截止，針對新資金臨櫃辦理（最低 5,000 美元），提供一個月期 3.70% 及三個月期 3.60% 的年利率。
美國聯準會於 10 月 29 日宣布降息一碼（0.25%）且將於 12 月 1 日結束縮減資產負債表的「量化緊縮」（QT）計畫，增添政策不確定性，市場預期未來股債波動增加，有外幣投資需求的民眾，不妨利用本次檔期，分散資產配置、鎖定高收益定存。
合庫表示，本次專案針對新資金（無論是新結購或自他行匯入）提供一個月及三個月期優利定存，達美金 3 千元起存門檻後，可享定存年利率 3.66%；達美金 3 萬元門檻後即享定存年利率 3.77%。個人戶與公司戶都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理，請民眾多加把握機會。
除了合庫，本月份其他公股銀行亦有推出美元優利定存專案。例如臺灣土地銀行的「土銀最利 HIGH」專案，活動期間為 11 月 3 日至 11 月 28 日，針對新資金臨櫃辦理（最低 5,000 美元），提供一個月期 3.70% 及三個月期 3.60% 的年利率。
表：公股銀行美元優利定存比較（114 年 11 月）
|銀行
|專案名稱
|活動期間
|存期
|最低存額 (美元)
|資金來源
|年利率
|備註
|合作金庫
|2025 合優利 5
|11/10-11/28
|1 個月、3 個月
|3,000
|新資金
|3.66%
|3 萬元以上 3.77%
|臺灣土地銀行
|土銀最利 HIGH
|11/3-11/28
|1 個月、3 個月
|5,000 (臨櫃)
|新資金
|
1 個月：3.70%
3 個月：3.60%
|另有既有存款優惠
註：上表資訊主要參考各銀行於 114 年 11 月間推出的優惠專案，實際專案細節及額度請依各銀行官網公告為準。
此外，為落實綠色金融，減少碳排放，合庫鼓勵民眾多利用數位金融服務，結購美元搭配合庫行動網銀 APP 匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享美元匯率減碼 3 分優惠。
另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫 APP 的朋友們，IOS 及安卓用戶，請分別至 APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。
合庫強調，本次專案提供一個月及三個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有興趣的民眾不妨把握機會，欲知更多活動詳情，請至合庫官網外幣優惠專區查詢。
- 吳嘉隆×盧燕俐帶你洞悉AI投資風向
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇