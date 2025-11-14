鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-14 19:14

為滿足民眾外幣資金配置需求，公股銀合作金庫銀行推出「2025 合優利 5」美元定存優惠專案，定存年利率 3.66-3.77%，活動期間自 114 年 11 月 10 日至 11 月 28 日止；臺灣土地銀行的「土銀最利 HIGH」專案，也是到 11 月 28 日截止，針對新資金臨櫃辦理（最低 5,000 美元），提供一個月期 3.70% 及三個月期 3.60% 的年利率。

來公股銀搶一波「高利」！合庫、土銀紛推美元定存優利最高年利3.77% 11/28止。（圖：shutterstock)）

美國聯準會於 10 月 29 日宣布降息一碼（0.25%）且將於 12 月 1 日結束縮減資產負債表的「量化緊縮」（QT）計畫，增添政策不確定性，市場預期未來股債波動增加，有外幣投資需求的民眾，不妨利用本次檔期，分散資產配置、鎖定高收益定存。

‌



合庫表示，本次專案針對新資金（無論是新結購或自他行匯入）提供一個月及三個月期優利定存，達美金 3 千元起存門檻後，可享定存年利率 3.66%；達美金 3 萬元門檻後即享定存年利率 3.77%。個人戶與公司戶都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理，請民眾多加把握機會。

除了合庫，本月份其他公股銀行亦有推出美元優利定存專案。例如臺灣土地銀行的「土銀最利 HIGH」專案，活動期間為 11 月 3 日至 11 月 28 日，針對新資金臨櫃辦理（最低 5,000 美元），提供一個月期 3.70% 及三個月期 3.60% 的年利率。

表：公股銀行美元優利定存比較（114 年 11 月）

銀行 專案名稱 活動期間 存期 最低存額 (美元) 資金來源 年利率 備註 合作金庫 2025 合優利 5 11/10-11/28 1 個月、3 個月 3,000 新資金 3.66% 3 萬元以上 3.77% 臺灣土地銀行 土銀最利 HIGH 11/3-11/28 1 個月、3 個月 5,000 (臨櫃) 新資金 1 個月：3.70% 3 個月：3.60% 另有既有存款優惠

註：上表資訊主要參考各銀行於 114 年 11 月間推出的優惠專案，實際專案細節及額度請依各銀行官網公告為準。

此外，為落實綠色金融，減少碳排放，合庫鼓勵民眾多利用數位金融服務，結購美元搭配合庫行動網銀 APP 匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享美元匯率減碼 3 分優惠。

另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫 APP 的朋友們，IOS 及安卓用戶，請分別至 APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。