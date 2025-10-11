網購聖誕飾品被罰15萬？海關揭密跨境購物「地雷」清單、避免踩雷卡關

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-11 10:36

‌



台中關近日針對海運快遞貨物進行查緝時，發現多起聖誕裝飾植物產品違規輸入案件，例如以原木搭配假樹葉製作的節慶用品。這些貨物因違反《植物防疫檢疫法》規定，已移送農業部動植物防疫檢疫署處理，進口人將面臨新台幣 3 萬元至 15 萬元以上的鉅額罰鍰。台中關特別提醒消費者，跨境網購前務必查明輸入規定，避免觸法受罰。

網購聖誕飾品被罰15萬？海關揭密跨境購物「地雷」清單、慎防年前卡「關」。（鉅亨網資料照）

海關指出，民眾習慣使用的海運快遞簡易通關方式並非適用所有商品。依據相關規定，凡是屬於「不得進口物品、管制品、侵權仿冒品，或生鮮農漁畜產品、活動植物及保育類動植物」等，皆嚴禁透過此專區通關。

‌



此外，許多常見的網購商品，如「食品、藥品、通訊產品、部分醫療或美容儀器」，以及須課徵貨物稅或反傾銷稅的貨物，都不能採用簡易申報，必須以一般正式進口報單申報。

實務上，仍有許多快遞貨物誤用簡易報單，一旦遭海關查獲，進口人就必須補正文件，或將貨物移至一般貨棧辦理通關，將大幅拖延到貨時間，徒增作業成本。

海關強調，若經查驗發現實際進口貨物與申報內容不符，不論是虛報品名、短報數量或漏報，皆構成虛報行為。這不僅會被移請主管機關裁罰，進口人甚至可能因觸犯《藥事法》、《植物防疫檢疫法》等規定而遭受刑事處分，或依海關相關緝私條例處以罰鍰或沒入貨物。