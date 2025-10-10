外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.28%，報17.4318元
截至台北時間10日23:32，美元/南非蘭特上漲0.22點漲幅達1.28%，暫報17.4318點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.76%
- 近 1 週：-0.53%
- 近 3 月：-3.32%
- 近 6 月：-10.73%
- 今年以來：-8.25%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.71，本日上漲0.13%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.14%
- 美元/加幣相關性0.63，本日上漲0.04%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
