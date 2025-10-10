search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.31%，報88.56元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日16:00，美元/印度盧比下跌0.276點跌幅達0.31%，暫報88.56點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.70%
  • 近 1 週：+0.16%
  • 近 3 月：+3.70%
  • 近 6 月：+2.52%
  • 今年以來：+3.73%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.42，本日下跌0.1%
  • 美元/瑞郎相關性0.38，本日下跌0%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.33，本日下跌0.04%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.39，本日下跌0.12%
  • 紐元/美元相關性-0.36，本日下跌0.04%
  • 澳元/美元相關性-0.31，本日下跌0.05%

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1582+0.16%
紐元/美元0.5754+0.12%
澳元/美元0.6558+0.09%
澳元/美元0.6558+0.09%

