外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.31%，報88.56元
截至台北時間10日16:00，美元/印度盧比下跌0.276點跌幅達0.31%，暫報88.56點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.70%
- 近 1 週：+0.16%
- 近 3 月：+3.70%
- 近 6 月：+2.52%
- 今年以來：+3.73%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.42，本日下跌0.1%
- 美元/瑞郎相關性0.38，本日下跌0%
- 美元/瑞典克朗相關性0.33，本日下跌0.04%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
